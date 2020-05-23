"نتفليكس" تعلن عن خريطة شهر يونيو المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شبكة الترفيه العالمية "نتفليكس"، عن خريطتها البرامجية التي ستصبح متاحة أمام مشتركيها في شهر يونيو المُقبل، على أن تكون على النحو التالي..

المسلسلات:

على أنغام المشفى

من أعمال نتفليكس الأصلية تطلقه في 4 يونيو. المستشفى التي تعجّ بحالات الولادة والوفاة

13 easons Why

من أعمال نتفليكس الأصلية، تطرحه في 5 يونيو. مع اقتراب التخرّج، يكافح "كلاي" وأصدقاؤه لتفادي مواجهة المشاكل حين يتهدّد مستقبلهم بسبب ظهور الأسرار من ماضيهم.

الغابة

من أعمال نتفليكس الأصلية، ويُطلق في 12 يونيو. تتجدّد آمال مُدّعٍ عام من "وارسو" بعد العثور على جثة وربطها باختفاء شقيقته قبل خمسة وعشرين عامًا.. مسلسل مقتبس من رواية لـ"هارلان كوبن".

الملك الخالد

من أعمال نتفليكس الأصلية، يتمكن مشتركي "نتفليكس" من مشاهدته بداية من 13 يونيو. يعبر إمبراطور كوري مُعاصر من خلال بوابة غامضة وينتقل إلى عالم موازٍ، حيث يقابل محقّقة شرطة متّقدة الحماسة.

الموسم الثالث من Marcella

بعد مرور ثمانية عشر شهرًا، تعيش "مارتشيلا" بهويّة جديدة في "بلفاست"، حيث تسلّلت داخل عائلة إجرامية كعميلة سرّية متخفية... ويشاهده الجمهور في 13 يونيو.

الجزء الثاني من Mr. Iglesias

في الجزء الثاني من هذا المسلسل، يحاول معلّم ثانويّة مرح إحداث فارق في حياة بعض الطلبة الأذكياء رغم أدائهم المتردّي، فهل يستطيع ذلك؟، يتم طرحه في 17 يونيو.

الموسم الثاني من مسلسل انتخبوني

يُعرض في 19 يونيو. تحوّل مظاهر النفاق والعلاقة الثلاثية ومرشح القضية الوحيدة انتخابات مجلس الشيوخ إلى حملة تشويه، لكن "بايتون" سيفعل أي شيء للفوز بالمقعد.

غريب ولذيذ - أعمال نتفليكس الأصلية

باستخدام مكونات صالحة للأكل من غابة سحرية، يجب على الطهاة الهواة إعداد وصفات لذيذة لإثارة إعجاب ثلاثة من حكّام مسابقات الطهي المشهورين.

موعد الإطلاق: 24 يونيو.

أفلام نتفليكس

الأيام الأخيرة للجريمة الأمريكية

أعمال نتفليكس الأصلية. يشارك لصّ بنوك في عملية سرقة تاريخية أخيرة قبل أن تطلق الحكومة إشارة تؤثّر على نشاط العقل، والتي بدورها ستنهي السلوك الإجرامي.

موعد الإطلاق: 5 يونيو2020.

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Da 5 Bloods

بعد الحرب بعقود، يعود أربعة من المحاربين الأمريكيين الأفارقة البواسل إلى "فيتنام" بحثًا عن رفات قائد فرقتهم وعن كنز مدفون. موعد الاطلاق: 12 يونيو 2020.

رحلة إلى الغد - أعمال نتفليكس الأصلية

يلتقي غريبان على متن قطار متوجّه إلى "إزمير"، فتتوطّد العلاقة بينهما لاشتراكهما في ماضٍ عاطفي مضطرب ومتداخل على نحو غير متوقّع.

موعد الإطلاق: 19 يونيو 2020.

الرصاصة الشاردة - أعمال نتفليكس الأصلية

تجنّد الشرطة ميكانيكيًا مُدانًا ليطوّر سيّاراتهم من أجل المطاردات السريعة، ولكن سرعان ما تُلاحقه المخاطر.. وقد تفوق كل ذلك سرعةً.

موعد الإطلاق: 19 يونيو 2020.

مع الإيقاع - أعمال نتفليكس الأصلية

بعد فشلها في الوصول إلى مسرح برودواي، تعود "أبريل" إلى مسقط رأسها وتبدأ على مضض في تدريب مجموعة غير موهوبة من الراقصات الصغار للمشاركة في إحدى المنافسات.

موعد الإطلاق: 19 يونيو 2020

عروض نتفلكس الكوميدية الأصلية

اليائسات

تهرع شابّة مذعورة إلى "المكسيك" مع أصدقائها المُرغمين على مرافقتها، في محاولة لحذف رسالة إليكترونيّة حانقة قد أرسلتها إلى حبيبها الجديد. موعد الاطلاق: 12 يونيو 2020

أفلام نتفليكس الوثائقية

المولود- أعمال نتفليكس الأصلية

مع تعلّم الأطفال لأن يصبحوا أعضاء في عالمهم الجديد بكلّ ما فيه، توضّح الأبحاث المتطوّرة مدى استعدادهم فعليًّا للتعامل مع تعقيدات الحياة البشرية.

موعد الإطلاق: 19 يونيو 2020.

نتفليكس للأطفال والعائلة

Pokémon Journeys: The Series

يصبح مدربا بوكيمون زميلين في مختبر مشهور مخصّص لأبحاث البوكيمون، في رحلة ممتعة إلى عالم من المغامرات مع أصدقائهما من البوكيمون. موعد الاطلاق:12 يونيو 2020.

الأعمال العربية

تعرض في 5 يونيو مسلسل "ريح المدام", بعد أن تُصاب زوجة مخرج إعلانات بفقدان الذاكرة إثر تعرّضها لحادث سيّارة، يتعيّن عليه أن يتعامل مع الشخصيات المتعدّدة التي تتقمّصها.

كما تعرض مسلسل "عايزة أتجوز". الآن وقد شارفت على سنّ الثلاثين، تسعى صيدلانية للعثور على زوج مناسب حاملة فوق كاهلها ضغوطًا اجتماعية.. فهل توفّق في العثور على نصفها الآخر؟