أحمد خالد صالح يكشف للوفد عن كواليس مشاهده مع هنادي مهنا

كشف الفنان الشاب أحمد خالد صالح عن شعوره في أول يوم تصوير مع خطيبته الفنانة هنادي مهنا، فلقد انتابه التوتر الشديد خصوصًا أن أول مشهد جمعهم سويًا كان مشهد اعتراف الشيخ مبروك بحبه لشكر وهو الأمر الذي

أخجل هنادي واقلقه.

وصرح أحمد لبوابة الوفد أنه حمل هم هذا المشهد بدرجة لا تقل عنها فلقد تم التصوير في الشارع وسط عدد كبير من المجاميع بالإضافة لعدد

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كبير من فريق العمل والمشهد لم يكن سهلًا فكان يجب أن يكون طبيعي وتلقائي ولكن بقدر توتره وقلقه من هذا المشهد بقدر استمتاعه به.

يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم من النجوم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.