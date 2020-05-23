كشف الفنان الشاب أحمد خالد صالح عن شعوره في أول يوم تصوير مع خطيبته الفنانة هنادي مهنا، فلقد انتابه التوتر الشديد خصوصًا أن أول مشهد جمعهم سويًا كان مشهد اعتراف الشيخ مبروك بحبه لشكر وهو الأمر الذيأخجل هنادي واقلقه.
وصرح أحمد لبوابة الوفد أنه حمل هم هذا المشهد بدرجة لا تقل عنها فلقد تم التصوير في الشارع وسط عدد كبير من المجاميع بالإضافة لعدد
يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم من النجوم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد خالد صالح يكشف للوفد عن كواليس مشاهده مع هنادي مهنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.