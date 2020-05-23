فن ومشاهير

أحمد خالد صالح يكشف للوفد عن كواليس مشاهده مع هنادي مهنا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الفنان الشاب أحمد خالد صالح عن شعوره في أول يوم تصوير مع خطيبته الفنانة هنادي مهنا، فلقد انتابه التوتر الشديد خصوصًا أن أول مشهد جمعهم سويًا كان مشهد اعتراف الشيخ مبروك بحبه لشكر وهو الأمر الذي

أخجل هنادي واقلقه. 

 

وصرح أحمد لبوابة الوفد أنه حمل هم هذا المشهد بدرجة لا تقل عنها فلقد تم التصوير في الشارع وسط عدد كبير من المجاميع بالإضافة لعدد

Advertisements
كبير من فريق العمل والمشهد لم يكن سهلًا فكان يجب أن يكون طبيعي وتلقائي ولكن بقدر توتره وقلقه من هذا المشهد بقدر استمتاعه به.

 

يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم من النجوم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد خالد صالح يكشف للوفد عن كواليس مشاهده مع هنادي مهنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا