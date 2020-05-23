في تعاون أول يجمعهما، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب للنجم وائل جسار بعنوان ما تغيبش ثواني عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. وقد اختارت الشركة ان يكون هدية لجمهور الفن العربي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يعود ملك الإحساس برومانسيته واحساسه العالي تحت ادارة المخرج المبدع فادي حداد. الفيديو كليب صور في لبنان وسط اجراءات وقائية عالية فرضها فيروس

وينقل وائل في هذا الفيديو كليب قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف انها مصابة بمرض عضال وتقرر ان تخبئ الأمر عنه، فتبدء رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بإبتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء.

"ما تغيبش ثواني" من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ، ميكس وماسترنغ محمود عزت ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز. فادي حداد. الفيديو كليب صور في لبنان وسط اجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا لكنها لم تخفف من الاحترافية المميزة لفريق الانتاج.وينقل وائل في هذا الفيديو كليب قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف انها مصابة بمرض عضال وتقرر ان تخبئ الأمر عنه، فتبدء رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بإبتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء."ما تغيبش ثواني" من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ، ميكس وماسترنغ محمود عزت ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.



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كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار ولايف ستايلز ستوديوز في "ما تغيبش ثواني"..الحب ينتصر على الألم، والايجابية على الصعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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