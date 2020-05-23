فيديو..وائل جسار يطرح أحدث أغنياته "ماتغيبش ثواني" على "يوتيوب"

طرح الفنان وائل جسار منذ ساعات أغنيته الرومانسية الجديدة"ماتغيبش ثواني"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات: خالد تاج الدين، الحان: وليد سعد، توزيع:وليد شراقي، وعرضت بطريقة الـ"فيديو كليب" من اخراج:فادي حداد. الحان: وليد سعد، توزيع:وليد شراقي، وعرضت بطريقة الـ"فيديو كليب" من اخراج:فادي حداد. يذكر أن آخر إصدارات جسار الغنائية كانت من خلال أغنية "بتلبك"، والتي قد طرحها على "يوتيوب" وسجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة، من كلمات::منير بوعساف، ألحان:ملحم أبو شديد، توزيع:جوزيف كرم.

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