في أول أيام عيد الفطر المبارك.. إذاعة حفل كارول سماحة في موسم الرياض علىlbc

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن إذاعة حفلها التي أقامته ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". "انستجرام". نشرت كارول مقطع من الحفلة وعلقت عليه قائلة: "يمكنكم مشاهدة حفلتي في #موسم_الرياض أول أيام العيد ليلة الأحد على قناة lbc". الأحد على قناة lbc". يذكر أن كارول قد طرحت مؤخراً أغنية "مش هعيش" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي سجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:اسلام زكي.

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