أمير كراراة عن أحمد صلاح حسني: بقى نجم كبير من نجوم رمضان

نشر الفنان أمير كرارة صورة من المسلسل الرمضاني للفنان أحمد صلاح حسني "الفتوة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق كرارة على الصورة قائلاً:"شهادتي فيك مجروحه احمد صلاح حسني بقي نجم كبير من نحوم رمضان ربنا يكرمك يا حبيبي اللي جاي بتاعك".
يذكر أن كرارة شارك في
وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
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