بعد بطولته الأولى معه.. أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لـ ياسر جلال

شارك الفنان أحمد صلاح حسني جمهروه بصورة تجمه مع الفنان ياسر جلال، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق حسني على الصورة قائلاً: "الكلام مش هيديك حقك أنا كسبت أخ وصديق بجد من مسلسل الفتوه حبيبي وأخويا ياسر جلال بجد كنت سعيد بالعمل معاك ومع كل النجوم

الكبار ويارب دائما حبايب وأخوات يا حسن يا جبالي ومبروك الفتونة يا معلم".

ويعتبر الفتوة هو أول عمل بطولي لـ حسني أمام جلال، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، دياب، مي

Advertisements

عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، ضياء عبدالخالق، إدوارد، غفران محمد، محمد رجب، عادل الفار، صفوة، محمود حافظ، نجلاء بدر، أحمد جمال سعيد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، هنادي مهنى.

وتدور أحداثه حول الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، الذين كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.