شارك الفنان أحمد صلاح حسني جمهروه بصورة تجمه مع الفنان ياسر جلال، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق حسني على الصورة قائلاً: "الكلام مش هيديك حقك أنا كسبت أخ وصديق بجد من مسلسل الفتوه حبيبي وأخويا ياسر جلال بجد كنت سعيد بالعمل معاك ومع كل النجومالكبار ويارب دائما حبايب وأخوات يا حسن يا جبالي ومبروك الفتونة يا معلم".
ويعتبر الفتوة هو أول عمل بطولي لـ حسني أمام جلال، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، دياب، مي
وتدور أحداثه حول الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، الذين كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد بطولته الأولى معه.. أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لـ ياسر جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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