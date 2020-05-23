كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 03:51 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبدأت ووهان حملة في 14 أيار لرصد حاملي الفيروس من دون أعراض، بعدما أكدت في 19 من أيار اكتشاف أول بؤرة تفش بالمدينة منذ إعلانها في الثامن من نيسان رفع إجراءات العزل العام التي كانت مفروضة عليها. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من مليون فحص PCR في ووهان الصينية الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.