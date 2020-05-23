شركة “دويتشه” تنفذ مشروع تركيب أجهزة الجيل الخامس في ملعب “الاليانز آرينا”

ومن المنتظر أن يتم نشر 11 هوائياً داخل وحول الملعب ليتمكن الجمهور من رفع الصور والمقاطع المصورة كبيرة الحجم على سبيل المثال في ثوان معدودة.

وقال قال كارل هاينتز رومينيغيه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، “خدمات الجيل الخامس ستزيد من رغبة الجماهير في زيارة الملعب مجهز بآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا، ونحن سعداء بتوفير هذه الخدمات الجديدة بالتعاون مع شركة “دويتشه” تيليكوم، بطبيعة الحال لن تتمكن جماهيرنا من تجربة هذه التكنولوجيا في الوقت الحالي وهو أمر مؤسف بالطبع ولكننا نسعى للتطور دائماً لنكون مستعدين لاستقبالهم عندما تسمح الظروف بذلك”.