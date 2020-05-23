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وخضع منير أخيراً لجراحة دقيقة وناجحة في العظام في المركز الطبي العالمي في القاهرة، أجراها له الطبيب المصري رؤوف العباسي.
وكان من المقرر أن يسافر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة إلا أن غلق المجال الجوي المصري بسبب جائحة كورونا حال دون ذلك، ليقرر الأطباء الألمان خضوعه لها في مصر.
وبدأ منير في التعافي من مرضه وآثار الجراحة، ووجّه الشكر للطاقم الطبي الذي أشرف عليها، مشيراً إلى أنه يؤدي جلسات علاج طبيعي في منزله تحت إشراف طبيبة ألمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد منير يعلن عن هديته لجمهوره بعد الجراحة الدقيقة الناجحة التي أجراها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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