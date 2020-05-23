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محمد منير يعلن عن هديته لجمهوره بعد الجراحة الدقيقة الناجحة التي أجراها

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 03:51 مساءً - مشاركة

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وخضع منير أخيراً لجراحة دقيقة وناجحة في العظام في المركز الطبي العالمي في القاهرة، أجراها له الطبيب المصري رؤوف العباسي.

وكان من المقرر أن يسافر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة إلا أن غلق المجال الجوي المصري بسبب جائحة حال دون ذلك، ليقرر الأطباء الألمان خضوعه لها في مصر.

وبدأ منير في التعافي من مرضه وآثار الجراحة، ووجّه الشكر للطاقم الطبي الذي أشرف عليها، مشيراً إلى أنه يؤدي جلسات علاج طبيعي في منزله تحت إشراف طبيبة ألمانية.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال بتجرد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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