كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر حمدي هيكل يأمر رجاله بقتل محمد العمروسي في "النهاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت أحداث الحلقة التاسعة وعشرون، ذهاب يسر الى خليل تاجر المخدرات ويسلمه البضاعة ولكن خليل يعطيه عينة منها ليأكلها ويندهش يسر ويسأله هل يشك أنه يضع بها شئ له.

ثم يأكل منها يسر وأثناء تحدثه مع خليل يصيب بضيق تنفس ويخبروا خليل أنه فعل هذا لأنهم غدروا بيسر ويريد تأمين نفسه ويتألم يسر بشدة ويقع على الأرض.

ويطلب خليل من أحد رجاله أن يريحه، فيقوم هذا الرجل بقتل يسر نهائياً، ويطلب خليل من هذا الرجل جمع جميع البضائع ووضعنها في الخزنة ولا أحد يعلم يسر كيف نظم الأمر مع هؤلاء الناس الذين في طريقهم إليهم وعليهم الذهاب من هذا المكان.

وفي سياق آخر تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد العمروسي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.