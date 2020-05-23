كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر نيللي كريم في صدارة استفتاء "الفجرالفني " ليوم السبت 23 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازالت الفنانة نيللي كريم، تتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثلة، حيث حصدت أعلى نسبة تصويت حتى اليوم السبت 23 مايو 2020.

وتعد هذه النتجية للأسبوع الثاني من الاستفتاء، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة النهائية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وحصدت نيللي، على 19208 صوت وهو ما يعادل 57.69% من نسبة التصويت، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية بعد انتهاء شهر رمضان.

وتخوض نيللي كريم، السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "ب 100 وش" وتدور أحداثة في إطار كوميدي حول عصابة نصب، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان آسر ياسين وأسلام إبراهيم وعلا رشدي وحسن أبو الروؤس.

