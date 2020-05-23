دريك يعتذر لكيلي جينر

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قدم النجم والموسيقي الكندي المعروف دريك، اعتذارا، لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيلي جينر، وذلك بعد أن أشار إليها على أنها “قطعة جانبية” في أغنية منذ ثلاث سنوات، ولم يتم إطلاقها، لكن جرى تسريبها -بشكل ما- للعالم.

وتعني عبارة “القطعة الجانبية” العشيقة باللغة العامية، وتستخدم عادة لوصف شخص لديه علاقة غرامية بجانب علاقة أخرى.

وكتب مغني الراب الكندي البالغ من العمر 33 عامًا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلاً: “لم يكن من المفترض مشاركة الأغنية التي نشرت الليلة الماضية بصفحة “Night Owl Sound”، فقد تم تسريبها، منذ 3 سنوات وتم التخلص منها بعد فترة وجيزة”.

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النجم العالمي دريك، أوضح بعبارت تحمل أسفاً بالغاً ومسؤولية قائلا : آخر شيء كنت أريد رؤيته، هو أن أستيقظ على وقع وجود قصة يحكيها لي أي من أصدقائي، أو أن يشعروا بعدم الاحترام، لذا كان علي تقديم هذا الاعتذار فقط لأبدأ يومي مجدداً”، وفق ما ذكره موقع “انسايدر.

ولم تقتصر صدمة متابعي الصفحة ومحبي النجم الشهير على وصف ملكة مستحضرات التجميل وأصغر مليارديرة عصامية في العالم بـ”العشيقة”، والتي ظهرت بالتعليقات، لكن ما زاد من أثار الاستياء والجدل، هو إشارة دريك أيضًا إلى شقيقة كايلي، كيندال جينر بالإضافة إلى عارضة الأزياء جيجي حديد بشيء من الإهانة في كلمات الأغنية المسربة.

وفي الوقت الذي يدعى فيه دريك أن الأغنية جرى تسريبها منذ أكثر من ثلاث سنوات، أكدت مصادر في ديسمبر أن الممثل السابق لـ “Degrassi” وجينر قد تواعدا لفترة وجيزة، لكنهما توقفا بمجرد ما أن بدأت وسائل الإعلام تهتم بعلاقتهما الرومانسية الناشئة.