محمد عز أحد أبطال مسلسل «الاختيار» يرفض الظهور الإعلامي ويؤكد: البطل الحقيقي حي يرزق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان المصري محمد عز، بسبب دوره في مسلسل “الإختيار”، حيث جسد شخصية الجندي خالد علي محمد موسى، الشهير بـ”خالد السفاح”، أحد أبطال ملحمة البرث، قرر الفنان عدم الظهور في أي برامج للحديث عن الدور.

الفنان المصري كشف سبب اتخاذه هذا القرار، بقوله إن البطل الحقيقي الذي جسد دوره حي يرزق، لذا فهو الأحق أن يظهر ويتحدث عن حقيقة ما حدث.

عز كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “أعزائي معدين البرامج بعتذر لحضراتكم جدا انا مش هظهر في أي برنامج اتكلم عن الاختيار لأن البطل الحقيقي خالد علي موسي حي يرزق.. اطلع اتكلم انا ليه عن تمثيل لما ممكن يطلع البطل يتكلم عن الحقيقه.. تقبلوا اعتذاري”.

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ويشارك في بطولة مسلسل “الاختيار” كل من أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، ومحمد عز، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، وأحمد السقا، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل “الاختيار” حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.