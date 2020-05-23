بعد حلقة ملحمة البرث.. أمير كرارة: المنسي زارني في المنام وهذا ما قاله لي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد عرض الحلقة “ملحمة البرث” من مسلسل “الاختيار”، التي تضمنت أحداثها استشهاد الرائد أحمد المنسي، والذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة، كشف الأخير أن المنسي زاره في المنام.

كرارة كتب: “قسما بالله وبحق الايام المفترجه دي اللي هقولو دا حصل بعد اذان الفجر نمت حلمت منسي جالي لابس تيشرت السيل الزرقاء والبنطلون البيچ الباجي وحاطط ايدو في جيبو وبيضحكلي بيقولي ايه الأخبار يا صحبي”.

الفنان المصري أضاف، على صفحته الشخصية بموقع “الفيس بوك”: “قولتلو مبسوط يا منسي.. ضحك وقالي مبسوط!!!! دا انا فرحي فوق انهارده يا صحبي”.

وكانت قد دارت معركة دامية خلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل “الاختيار”، من بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، بين التكفيريين وجنودنا الأبطال في مربع البرث، حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا، حيث قتل المقدم منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ورجالة ما يقرب من 40 تكفيريا، بالإضافة إلى تدمير 12 عربة كروز محملة بالأسلحة والذخيرة والمدافع، فضلا عن تدمير مفخختين كانت قد انفجرتا في مبنى كمين البرث، إذ ظلت المعركة ما يقرب من 3 ساعات متواصلة حتى وصل الدعم والطائرات.

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وفي فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة

وكانوا حقا خير أجناد الأرض، فقد تعامل أبطال كتيبة 103، مع السيارة المفخخة، دون خوف، لكن لشدتها، انفجرت قرب الكمين، وبعدها بلحظات كان هناك عدد من سيارات الدفع الرباعى، مُحملة بالعشرات من العناصر الإرهابية والتكفيرية، مُحملين بالأسلحة المختلفة، قاموا بتطويق التمركز الأمني بالكامل، والاشتباك مع عناصر القوات المسلحة التي كانت مُتمركزة.

وحاول عشرات الإرهابيين محاولة احتلال التمركز الأمني، لكن أبطال القوات المسلحة تعاملوا معهم بقوة غاشمة كبيرة، ودارت معركة شرسة استمرت لساعات، أظهر فيها أبطال الجيش ملحمة بطولية فى هذا اليوم، حيث قاتلوا وردوا على الهجوم الإرهابي بكل قوة وشجاعة وثبات.

ويشارك في بطولة مسلسل “الاختيار، أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل “الاختيار” حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.