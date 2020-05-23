صابر الرباعي يرزق بطفلته الرابعة ويختار لها اسما غير مألوف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استقبل الفنان التونسي صابر الرباعي، طفلة جديدة يوم أمس الجمعة من زوجته السيدة إخلاص، مُطلقا عليها اسما عدّه الجمهور غريبا جدا وغير مألوف وهو "شابة"، وقد عبر عدد كبير من جمهوره العربي عن استغرابهم من الاسم واختياره له.

وعلى الرغم من أنَّ الاسم الذي اختاره النجم التونسي جعل جمهوره في حيرةٍ كبيرة حول سببه واختياره، إلا أنَّ صابر لم يكشف حتى هذه اللحظة عن السبب أو يبرر اختياره له.

وفي حين اهتم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاسم، لم يغفل آخرون عن تقديم التهاني والتبريكات لنجمهم المحبوب، متمنين للطفلة ووالدتها الصحة والعافية وحياة سعيدة.

وتُعد "شابة" المولود الرابع للفنان التونسي، حيث له من زوجته السابقة شاب يُدعى إسلام، وفتاة صبية تُدعى صفاء، فيما أنجب من زوجته الثانية صفاء ولدين هما "جود هادي، أمير".

يُشار إلى أن الفنان صابر الرباعي كان تزوج للمرة الأولى من التونسية سلميهة الفقيه، والحائزة على شهادة الدكتوراه في الإدارة والتسويق وتعمل كمديرة فرع لأحد المصارف في تونس، بعد قصة حب جمعتهما، لينفصل عنها بعد ثلاث سنوات وتحديدًا في شهر مارس 2013 حيث تم الطلاق بعد أن فشلت المحكمة بالمصالحة بينهما لكون صابر هو من طلبه.

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وفي وقتٍ لاحقٍ من العام 2013، قرر الزواج من السيدة إخلاص بعد أن جمعتهما قصة حب، ورزق بطفله الأول منها عام 2014 وأطلق عليه اسم جود هادي، وفي شهر نوفمبر من عام 2016 رزق بطفله الثاني الذي أطلق عليه اسم أمير.

وعلى صعيدٍ آخر، طرح الفنان التونسي مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "محنة وتعدى" من ألحانه وكلمات الشاعر التونسي حاتم القيزاني، تكريمًا للطاقم الطبي حول العالم، الذي يعاني ويعمل بجد في ظل جائحة كورونا.

كما شارك في وقت سابق في أوبريت "أنت أقوى" إلى جانب عدد من نجوم الوطن العربي، وسبق أن أعرب عن سعادته لنجاح الأوبريت، مؤكدًا ان العمل عليه لم يكن سهلًا خاصة أن كل فنان شارك فيه عن بعد ومن بلده.

وكشف أن عبقرية المخرج طارق العريان ساعدت بظهور الأوبريت بشكل جيد بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت بالعمل، وأضاف بأن الأوبريت قدم عملا إنسانيا مميزا، ووجه شكره لكل من شارك فيه، واستطرد أن جميع أرباح العمل ذهبت لمساعدة أهالي ضحايا فيروس كورونا المستجد.