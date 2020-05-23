كيفانش تاتليتوغ وزوجته يضعان خطتهما لقضاء عطلتهما فور انتهاء الحجر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "صباح" التركية عن أن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ وزوجته النجمة باشاك ديزر، وضعا خطةً للكيفية التي سيقضي بها الزوجان عطلتهما الصيفية مع قرب انتهاء فترة الحجر المنزلي في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ كيفانش وباشاك، سيذهبان أولاً إلى خليج "كاباك" ويدخلان معسكرًا للتخلص من السموم وممارسة اليوغا في أحد الفنادق هناك والمطل على مساحات خضراء شاسعة.

وبعدها سيقوم الزوجان العاشقان للبحر، برحلةٍ على متن يختٍ خاصٍ بهما تبلغ قيمته مليون ليرةٍ تركية أو ما يعادل 147 ألف دولار أمريكي، في خلجان بحر إيجه، وربما يقومان بجولةٍ خلالها بقاربهما الذي تبلغ قيمته 300 ألف ليرة تركية أو 44 ألف دولارٍ أمريكي.

وبحسب الصحيفة فإنَّ الزوجين اللذين ينتظران إزالة الحظر بين المدن، بدآ العد التنازلي بالفعل لرحلتهما تلك حيث سيقومان بتطهير اليخت في الأيام القليلة القادمة.

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يُذكر أنَّ النجم التركي وزوجته التزما الحجر المنزلي، وعملا به طيلة الفترة الماضية، واختارا مكانا مفتوحا لقضاء هذا الحجر، إذ توجها إلى منزلهما الخشبيّ الذي يقع في غابة كيميربورغاز، والتي تعد أكبر غابةٍ للتنزه في إسطنبول وتحتوي العديد من الأنشطة المختلفة.

وجاء اختيارهما حينها لذلك المكان لرغبتهما في قضاء وقتهما بالطبيعة والأنشطة دون الخوف من التقاط عدوى الإصابة بالمرض، إذ وبحسب التقارير الإخبارية فإنَّ الزوجين كانا يمضيان الوقت في التأمّل بالطبيعة ورعاية كلابهما ومشاهدة الأفلام، إضافة إلى قطعهما صلتهما بالعالم الخارجي، مكتفيين باستخدام الهاتف للاطمئان على أفراد عائلتهما.

وعلى صعيدٍ آخر كانت الصحف التركية قد أشارت قبل أكثر من أسبوعين، إلى أنَّ باشاك والتي عادةً ما تحرص منذ سنوات على أن تعد الطعام الصحي لها ولزوجها، قررت أن تقوم باعتماد الأطعمة العضوية بشكلٍ كامل في طعام زوجها خصوصا بعدما تعرض الأخير لوعكةٍ صحية مطلع الشهر الجاري دخل على إثرها المستشفى، إذ أصبح الزوجان يأكلان غذاء ملكات النحل والعسل المحضر من مرتفعات سيواس التركية، نظرًا لأنه يقوي المناعة، والذي يبلغ ثمن الكيلو الواحد منه 7 آلاف ليرة تركية او ما يعادل 1000 دولار أمريكي.