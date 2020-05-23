رسالة غامضة من أحمد فلوكس عبر "إنستجرام"

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتب أحمد فلوكس معلقا على الصورة:

مَقَامَك حيثُ أقمتَ نَفْسِك ؛ لَا حيثُ أقامك

النَّاس ، فَالنَّاس لَا تَعْدِلُ وَلَا تزنْ . ... و انما الله عادل ....بحبك يا الله ‏

ولاقت الصورة ردودًا واسعة من متابعيه عبر "إنستجرام"، وجاءت التعليقات كالآتي:

باشا مصر

ربنا يحفظك

ونعمه بالله

وكان الفنان أحمد فلوكس قد أوضح في تصريح براءته من التهمة المنسوبة إليه وهى الاعتداء على أحد افراد الأمن، مشيرا إلى أنه هو من بادر بالذهاب إلى نيابة الشيخ زايد بأكتوبر دون أى استدعاء ليوضح موقفه.

وكانت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر كشفت أن فرد أمن بشركة خاصة مختصة بحراسة كمبوند حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه.

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على صعيد آخر أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، بإخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بـ كمبوند بالشيخ زايد بكفالة 10 آلاف جنيه بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدي بالضرب على فرد الأمن.

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