الفنانة مريم أيوب تشكر مصر "قيادة وحكومة" على جهودها لإعادة العالقين

أبرقت الفنانة مريم أيوب بعظيم شكرها وامتنانها لمصر "قيادة وحكومة وشعبا" لما بذلوه من جهد لإعادة العالقين المصريين وغير المصريين المقيمين فيها وغادروها قبل فرض الاغلاق.

وثمنت الفنانة مريم أيوب الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة المصرية من أجل توفير سبل الراحة لكافة العالقين خلال رحلة العودة إلى أرض الوطن مصر، بدءا من جهود السفارة المصرية في الأردن، وحتى الإقامة في مرسى علم.

وأشارت إلى أن مصر هي الأم الحاضنة لكل الشعوب العربية، ودورها دائما مميز في تقديم الخدمات لمواطنيها والمقيمين فيها، وتسعى دائما لتوفير كل سبل الراحة لهم.

مريم أكدت على أن مصر بجهودها وحكمة رئيسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيرت الرحلات الاستثنائية في ظل الظروف الصعبة والاغلاقات من أجل عودة مواطنيها والمقيمين فيها، موضحة أن الطواقم التي عملت على اعادتهم إلى مصر واستقبلتهم في مطار مرسى علم ووفرت لهم الاقامة الكريمة بذلت جهودا جبارة من أجل الحفاظ على سلامتهم وعدم اصابة أي مسافر بعدوى جائحة كورونا.

وأشادت في تصريح لها منذ وصولها مرسى علم بالاهتمام الصحي والنظام الغذائي ومستوى النظافة الذي تحرص ادارة الفندق على توفيره للمقيمين وتوفير كل مستلزمات الوقاية، وشرائح وفلاشات الانترنت.

وأوضحت أن الاقامة في مكان الحجر الصحي مميزة جدا وعلى مستوى عال من الاهتمام الصحي، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية الوقائية تزور كل نزيل على حده، وتعمل على قياس درجة الحرارة مرتين لكل نزيل يوميًا.

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ونفت كل ما يشاع عبر مواقع السوشيال ميديا، وأكدت على أن الرعاية المقدمة لهم في الحجر الصحي المؤقت على أفضل ما يكون من جميع النواحي، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "انستغرام" مقاطع فيديو أبرزت من خلالها الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية وطواقم الرعاية الصحية.

ونبهت إلى أن مصر عبر التاريخ تقوم بأدوار مميزة في الشهامة والعزة والكرامة، وتسعى إلى ترسيخ مفاهيمها الحضارية من خلال الخدمات والجهود التي تبذلها حفاظًا على الأمن وسلامة المواطنين والوافدين.

يذكر أن الفنانة مريم أيوب غادرت مصر مطلع العام الجاري 2020 في رحلة علاج إلى الأردن، واضطرت للإقامة فيها فترة طويلة بعد قرار الاغلاق وحظر السفر التي اتخذته غالبية دول العالم

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