حقيقة وفاة فيروز داخل مستشفى الجامعة الأميركية في "بيروت"

نشرت المخرجة ريما الرحباني، ابنة النجمة اللبنانية فيروز، منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت من خلاله على شائعة وفاة والدتها، التي انتشرت بشكل مكثف مؤخرًا.

وكتبت ابنة فيروز، في منشورها: «عندي عطل بالأنترنت من ٥ ايام .. والحمدالله ما عندي واتساب .. والله لا يوفقو اللي بعدو فاضي .. رغم كل شي صاير بهالدني .. يطلّع إشاعة متل وجّو .. كلنا بألف خير الحمدالله .. شكرًا».

يأتي ذلك بعدما، كشفت صحيفة النهار اللبنانية حقيقة الشائعات التي تداولت حول وفاة النجمة فيروز، داخل مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة بيروت، إذ نفت الصحيفة هذه الأخبار، مؤكدة عدم مصداقيتها.

وقال الموسيقار غسان الرحباني، من عائلة زوج فيروز (عاصي الرحباني)، إن النجمة اللبنانية بخير، وهم يعتادون على تلك الشائعات التي تتردد كل سنة، وأكدت الصحيفة اللبنانية أن الفنانة بصحة جيدة، وتمكث داخل منزلها.

Advertisements

وكان أحدث ظهور لـ فيروز، في شهر أبريل الماضي، حينما تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو لها، وهي تؤدي الصلاة من أجل الدعاء برفع وباء كورونا عن العالم.

قد يهمك أيضا:

فيروز تتلو الصلوات وتدعو الله لتخليص العالم من شرور "كورونا"

كندة علوش تطلق حملة للتشجيع على القراءة على "فيسبوك وانستغرام"