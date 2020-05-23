نور تُحبّ دور الفتاة الشعبية وتؤكِّد سعادتها بضرب فتحي في "البرنس"

أكدت الفنانة نور أن تجسيد دور فتاة شعبية كان أمرا جاذبا ومشجعا لقبول دورها في "البرنس" إذ لم تقدّمه مِن قبل، وأضافت أن المسلسل يسجِّل التعاون الثاني لها مع محمد سامي، مؤكَّدة أنه مخرج مختلف ويهتم بشكل كبير بأداء الممثلين الذين يعملون معه، ورغم أنه مؤلف العمل فقد كتب العديد من المشاهد التي تحتاج إلى مجهود كبير لإخراجها.وأشادت نور بالفنان محمد رمضان، مشددة على أنه موهوب، ويساعد الممثل الذي يقفه أمامه، ولا يفرض رأيه كبطل العمل، ولفتت إلى أن الجمهور على السوشيال ميديا تفاعل مع مشاهدها التي جمعتها بأحمد زاهر، معربة عن سعادتها باحتفاء الجمهور بضربها له ضمن أحداث المسلسل.

وأكدت نور أنها تتمنى تقديم أعمال جديدة في لبنان، لكن دائما ما تواجهها بعض العقبات التي تحول دون اكتمال المشروع، أو تكون مرتبطة بعمل في مصر."البرنس" يسجل عودة نور للدراما المصرية، منذ آخر أعمالها "رحيم" مع ياسر جلال عام 2018، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وأحمد داش ومحمد علاء ورحاب الجمل وأحمد فهيم وريم سامي وإدوارد ودنيا عبدالعزيز.

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