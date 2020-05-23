شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس..نجوى كرم تحيى حفلا غنائيا أون لاين بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا أون لاين بدون جمهور، يوم الخميس المقبل الموافق 28 مايو، ضمن حفلات عيد الفطر، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت مصر، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ ضمن خطة المطربين في إحياء الحفلات أون لاين لمنع التجمعات وتنفيذا للتباعد الاجتماعي في ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

وكانت آخر حفلات النجمة نجوى كرم، فى حفلات العام الجديد، وتحديدا فى رأس الخيمة الإماراتية، وذلك بعد تألقها فى حفل ضخم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، أول نوفمبر الماضى، والذى تم برعاية الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وحملت شعار "ليلة بيروت"، مع عدد من نجوم الأغنية اللبنانية وهم ديانا حداد وعاصى الحلانى وملحم زين.

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.