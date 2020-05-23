شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان عن صناع "الاختيار": شكرا بيتر ميمى وأمير كرارة وشكرا القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الفنانة شيريهان إعجابها الشديد بمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، عبر صفحتها الشخصية على "تويتر"، ونشرت صورة للأبطال الحقيقيين وعلقت قائلة: "ملحمة وطنية عظيمة لأبناء مصر الشرفاء خير أجناد الأرض من أبناء القوات المسلحة نسجها وجسدها فنياً ببراعة وجداره وإبداع جميع القائمين على مسلسل الاختيار".

وتابعت "شكراً شكراً شكراً جميع القائمين على مسلسل الاختيار أبدعتم بمنتهى الإبداع والفن ودونتم لأبنائنا والتاريخ والعالم أجمع". Advertisements كما نشرت صورة لبوستر مسلسل "الاختيار" وقالت: "ملحمة واقعية عظيمة ملحمة البرث، شكرا بيتر ميمى وشكرا أمير كرارة وشكرا القوات المسلحة، حياً ترزق أنت وجميع الشهداء الشرفاء زملائك أحمد المنسى أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. شرف الجندية المصرية".

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎ ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.‎

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