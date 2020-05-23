شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي فى رسالة غامضة: "اشبعوا من بعضكم فالموت لا يعطي إنذار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، رسالة غامضة لجمهورها تتحدث فيها عن الموت وما يسببه هذا الموت من فراق بين الأحبة، وغردت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بكلمات مؤثرة قائلة: " اشبعوا من بعضكم فالموت لا يعطي إنذار، إسألوا عن بعضكم فلا أحدا يعلم متى ستكون آخر مكالمة أو لقاء تحملوا بعضكم لبعض لان الندم لا يعيد الذي رحل".



نوال الزغبى على تويتر

وكانت قد نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، صورة قديمة لها، ويبدو عليها الاستمتاع بوقتها، وعلقت قائلة: : "الأيام القديمة الذهبية، أشتاق لروتينى الطبيعى".

وفى سياق آخر حرصت نجمة الغناء نوال الزغبى على تهنئة شقيقها مارسيل بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر توجيه رسالة له فى تلك المناسبة من خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل إنتسجرام، حين نشرت صورة لهما معاً ثم علقت عليها بكتابة: Happy birthday my backbone"".

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وكان عدد من الفنانين اللبنانيين قد طالبوا بإلغاء السنة الدراسية الحالية فى لبنان، وعلى رأسهم الفنانة نوال الزغبى، حيث قالت: "مش ضروري أبدا نعرض ولادنا للخطر والمرض فوق كل الضغط النفسي اللي عايشينو من ورا الوضع العام".

وقالت نوال الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "أيام الحرب جيل كامل من الطلاب خسر سنة دراسية وطلع صفّ بلا امتحانات ونجح وتقدّم بالحياة، مش ضروري أبدا نعرض ولادنا للخطر والمرض فوق كل الضغط النفسي اللي عايشينو من ورا الوضع العام، قرار إنهاء العام الدراسى، قرار صائب وهالسنة الدراسية كانت درس بحدّ ذاتا للجميع".

وفي وقت سابق، نشرت النجمة نوال الزغبى أحدث صورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت علي الصورة بكتابة نصيحة لكل متابعيها بجملة: "خليك بالبيت"، وهذا إشارة منها إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا الذى يسبب رعبًا حول العالم في الفترة الأخيرة منذ انتشاره للمرة الأولى من الصين وحتي جاب معظم دول العالم.