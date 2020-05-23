شكرا لقرائتكم خبر عن "كتاب الله"و"خلق الله".. أغانى دينية جديدة لـ أمل حجازى بعد حجابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة اللبنانية أمل حجازى من تسجيل 3 أغنيات جديدة، الأولى بعنوان "خلق الله" من كلمات وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع حسام الصعبى، والثانية "كتاب الله"، من كلمات بشر محمد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع حسام الصعبى.

أما الأغنية الثالثة فهى بعنوان "يا بلادى"، من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع حسام الصعبى، ومن المقرر طرح الأغانى على فترات متباعده طول موسم صيف 2020، حسبما أكد الشاعر والملحن مصطفى شكرى لـ"الخليج 365"

من ناحية أخرى ظهرت أمل حجازى مؤخراً عبر "فيديو" خلال ممارستها التمارين الرياضية، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "تمارين يومية لمحاربة الفاسدين في لبنان".

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كما ظهرت المطربة اللبنانية، أمل حجازى، خلال قيامها تمارين الملاكمة في منزلها، والتي أثارت إعجاب جمهورها، كتبت إحدى مواطنيها في لبنان: "الله يقويكي ويسعد قلبك"، وغرد آخر يدعى نجيب: "ربنا ينصركم".

يشار أن أمل حجازى، ارتدت الجباب واعتزلت الفن منذ عام، كما ابتعدت عن الساحة الغنائية وتقدم أغانى دينية فقط، وطرحت أكثر من أغنية دينية منها أغنية بعنوان "لبيك اللهم لبيك وحجابك تاج".