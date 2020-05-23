شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محجوب: رشحت لدور "تايسون "فى الاختيار بسبب الشبه بيني وبينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان كريم محجوب ، في مسلسل الاختيار للنجم أمير كراره ، حيث جسد دور المجند محمد علي الشهير بتايسون وكان أحد جنود معركة كمين البرث ، بمدينة رفح ، ورغم إصابته فالمعركة إلا أنه لم ينل الشهادة .

قال كريم لليوم السابع ، ترشيحي لدور تايسون جاء من قبل هيئة الإخراج ، ويرجع هذا الترشيح لوجود شبه كبير بيني وبين شخصية المجند تايسون الحقيقية ، وعند مقابلتي بالمخرج بيتر ميمي لأول مرة لاحظ أنني شخص هاديء وخجول فجاء أول تعليق له " ايه الهدوء ده تايسون لازم يكون ابن بلد وواد مخلص " .

وأضاف تكمن صعوبة تجسيد شخصية تايسون هو أن الشخصية الحقيقة مازالت علي قيد الحياة ، وهذا يعد مسؤلية كبيرة علي ، حيث أنني لابد ألا أخذله وأن أعطيه حقه ، فهو بطل من أبطالنا وكنت احمل علي عاتقي إبراز تلك البطولات وأن يظهر في أحسن صورة .

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وأسترسل كريم ، تواصلت مع تايسون الحقيقي وتقابلنا وجها لوجه فكان يحضر التصوير معنا ، وبدأ يحكي لي كل التفاصيل قبل وأثناء المعركة ، واستطعت أن أشرب شخصيته ، فتايسون هو ابن بلد جدع وفي نفس الوقت شخص يمتاز بالحنان ولكنه لا يستطيع التعبير عنه بالمعني الدارك ولكن تجده يعبر عنه بطريقة عنيفة ، يعشق الميري ، فالميري بالنسبة له خط أحمر .

وأضاف كريم، عندما عرضت حلقة معركة كمين البرث كنت متوتر جدا وشاهدت الحلقة مرتين وفي كل مرة كنت أبكي من كل قلبي وكأني لم أكن جزء من المسلسل ، فالعمل في مسلسل الاختيار شرف لكل شخص وإضافة كبيرة في مشواره الفني ، ونجاح الحلقة ٢٨ قد فاق توقعاتي بالأخص مشهدي مع المجند علي.