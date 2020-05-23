مسلسل "عمر ودياب" الحلقة 29.. علاء مرسى ينصح على ربيع بسرعة الزواج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من الفنان على ربيع ومطفى خاطربمقابلة بين علي ربيع "عمر" والفنان علاء مرسي الذي يظهر كضيف شرف للحلقة وقدم نصيحه لـ"عمر" وهي أن يسرع بالزواج حتي لايعيش وحيدا مثله، وهو مادفع علي ربيع إلى الذهاب لخطيبته وأخبرها انه يريد الزواج منها في أسرع وقت.
واقترح مصطفى خاطر على صديقه علي ربيع أن يقدموا على تعمير الأرض الصحراوية التي طرحتها الحكومة بالتقسيط.
مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.
ويُعرض المسلسل على قناتى ON والحياة بشكل يومى طوال أيام شهر رمضان.
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