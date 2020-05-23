شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أحد أشهر أطفال الفن شيخاً فى مسلسل الاختيار..تخيل مين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحد المشاهد المؤثرة بمسلسل الاختيار ظهر بوجهه البشوش ليؤدى دور شيخ أزهرى يشرح لضابط من أبطال الجيش المصرى معنى كلمة طواغيت كما وردت فى القرآن الكريم، تغيرت ملامحه وربما لم يعرف الكثيرون أن هذا الشيخ ذو اللحية والشعر الأبيض هو ذاك الطفل الذى يحفظون وجهه وملامحه منذ كان فى الخامسة من عمره لأنه كثيرا ما أمتعهم بفنه وموهبته.

أحمد عزت طفل الوسية

الفنان أحمد عزت هذا الطفل الموهوب الذى شارك فى العديد من الأعمال الفنية وأبدع فيها حيث جسد دور الدكتور خليل حسن خليل طفلا فى مسلسل "الوسية"، وعلى البدرى صغيرا فى "ليالى الحلمية"، وحصل على العديد من أدوار البطولة والأدوار المهمة فى عدد من أهم الأعمال الدرامية، ومنها: «ليلة القبض على فاطمة، الوجه الآخر، للحب أشياء أخرى، هى وغيرها، رجل الأقدار، الكهف والوهم والحب، اللقاء الثانى، حارة الشرفا، لا إله إلا الله، عدالة الإسلام، دمعة على خد القمر»، وغيرها من الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى العديد من برامج ومسلسلات الأطفال ومنها:«بوجى وطمطم، أجمل الزهور، زهور من نور، حادى بادى، والبرلمان الصغير، وعلاء وصفاء والأصدقاء»

وعن اختياره لأداء دور الشيخ الأزهرى فى مسلسل الاختيار قال الفنان احمد عزت فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه قبل ايام من اختياره لهذا الدور الذى رشحه له صديقه الفنان أحمد السلكاوى كان يدعو الله أن يشارك فى هذا المسلسل الذى يجسد ملحة وبطولة من بطولات الجيش المصرى.





وتابع:" بمجرد أن عرض على الفنان أحمد السلكاوى الدور وافقت على الفور وبالفعل كلمونى وبعتولى الورق وفى نفس الليلة جلست لأحفظ الدور من الساعة الثانية وحتى الثامنة صباحا لأن الحوار كان كبيرا، وكان موعد التصوير فى اليوم التالى الساعة الثانية ظهرا"

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وعن أدائه لهذا المشهد قال:" من ساعة ما دخلت اللوكيشن وارتديت الملابس الأزهرية وأنا مبتسم، لأنى كنت عاوز أطلع شيخ أزهرى بشوش ومبتسم حتى وقفت أمام الكاميرا وطلع المشهد كما أريده"

وأوضح طفل الوسية الذى أصبح شيخا فى مسلسل الاختيار:" كان مفترض أن يعرض المشهد فى الحلقة 26 وعندما لم يعرض حزنت حزناً شديداً واعتقدت أنه تم حذفه"

وأضاف اتصلت بالاستاذ خيرى سالم المخرج المنفذ لأسأله عن مصير المشهد فأخبرنى بأنه تم ترحيله للحلقة 29 ،وعندما عرفت أن مشهدى لم يحذف من مسلسل الاختيار بكيت من شدة الفرح"

كان الفنان أحمد عزت يشارك فى الأعمال الفنية من عمر 4 سنوات وقرر الاعتزال فى سن 13 عاما، وكان خلال هذه الفترة أحد أشهر أطفال الفن وأكثرهم موهبة ومشاركة فى الأعمال الفنية، و جذبه الحنين للتمثيل فشارك مؤخرا فى مسلسل قيد عائلى.

ويبلغ عزت من العمر حالياً 43 عاماً، وأصبح أبا لـ«حنين» وهى طالبة جامعية و«سامر» الذى يبلغ من العمر 14 عاما.