تراند اليوم : رغم تأكيده.. ممثل مصري يكذب رؤية بطل "الاختيار" لـ "منسي" في المنام

على الرغم من تصريح الممثل المصري أمير كرارة بأنه رأى في المنام ضابط الصاعقة الراحل، أحمد منسي الذي جسد شخصيته في مسلسل "الاختيار" عقب حلقة الأمس التي جسدت العملية التي قتل فيها وعدد من الضباط والجنود، إلا أن الممثل المصري، نبيل الحلفاوي كان له رأي آخر.

إذ كذب الحلفاوي ما نشر عبر حساب كرارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "أمير كرارة ما قالش الكلام ده.. أدخلوا على صفحته الموثقة. وبالمناسبة لو كان قد قاله (وهو ما لم يحدث) فهو أمر وارد وغير مستغرب علميا.. ويعرف هذا أي طالب بالسنة الأولى (قسم علم نفس)".

وكتب كرارة عبر صفحته على "فيس بوك": "قسمًا بالله وبحق الأيام المفترجة دي اللي هقوله دا حصل بعد أذان الفجر، نمت حلمت منسي جالي لابس تيشرت السيل الزرقاء والبنطلون البيچ الباجي وحاطط إيده في جيبه وبيضحكلي بيقولي إيه الأخبار يا صاحبي قولت له مبسوط يا منسي".

وأضاف: "ضحك وقالي مبسوط، دا أنا فرحي فوق النهارده يا صاحبي".

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وجسدت حلقة أمس الأول التي أثارت ردود فعل واسعة في مصر، الهجوم الدموي على أفراد الكتيبة "103 صاعقة" في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو عام 2017، والتي أسفرت عن مقتل 12 ضابطًا ومجندًا.

وقبل عرض الحلقة، توجه مخرج المسلسل بيتر ميمي بالمناشدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "رجاء اللى يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨) أنا بعتذر مبدئيا على صعوبة الحلقة، أنا حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة اللى حصل بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف أنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لآخر نفس".

ومسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.