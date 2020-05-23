خاص الفن- لارا خوري: الحب انتصر وهذه اصداء "لو ما التقينا"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة اللبنانية ​لارا خوري​ عن مسلسل "لو ما التقينا" الذي تطل به في شهر رمضان . وقالت لارا في حديث خاص مع الفن: "العب دور سمر مهندسة بناء تربّت يتيمة، ربتها خالتها وهي نوال كامل ونعمة بدوي زوج خالتها ، وحين كبرت تعرفت على طارق وهو الممثل طوني عاد وهو شخص اهتم بها وحضنها وعلّمها وكان لها الحبيب والاخ والزوج".

وتابعت:""وبعد الزواج ظهر اشياء مخفية مثل انه لا ينجب اولاد وبعد مشاكل حصلت معهما قررت الانفصال عنه ولكن بالنهاية الحب يطغى على كل شيء فتعود له ويقررا تبني طفلا."

وأضافت: "العبرة من هذا ان الحب هو الاساس بين الزوجين فهي لم تستطع ان تكمل حياتها من دونه وقررا تبني طفلا ."

واختتمت: "اصداء المسلسل في الخارج رائعة رغم انه لم يعرض بلبنان واتمنى ان يتم عرضه هنا بعد رمضان" .

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