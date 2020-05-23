ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ عن إعجابها الشديد بأداء الممثلة اللبنانية ​ستيفاني عطاالله​ والممثل اللبناني ​جان دكاش​ الذين يشاركانها في مسلسل "بالقلب".

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لهما من المسلسل، ظهرت فيه عطاالله وهي تغني، وعلّقت بالقول:"ستيفاني تابعتها بكذا عمل، عندا احساس رائع وعفوية بشكل مش طبيعي و أداءها صادق.. حلوة واكتشفنا هلق انو صوتا كمان حلو، انشالله تنفتحلا البواب لأن بتستاهل. و جان فاجأني قديش حسو عالي، قديش اداءه من القلب و كيف عيونو بيحكو! برافو".

وبدوره ردّ دكاش قائلاً:"شو بدنا نقول قدام هالكلام الحلو لي صادر من فنانة منفتخر فيا كلنا شكرا كارمن لبس من القلب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارمن لبس تشيد بأداء ستيفاني عطاالله وجان دكاش في مسلسل "بالقلب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.