تعرفوا على فتيات ديفيد بيكهام الرائعات

ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم العالمي ​ديفيد بيكهام​ اليوم على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة برفقة ابنته هاربر وكلبتيه.

وكان ديفيد يقوم بنزهة وكتب تعليقاً على الصورة :"نزهة رائعة مع فتياتي الرائعات".

وكانت عائلة بيكهام قد احتفلت بعيد ميلاده منذ بضعة أيام، ونشرت زوجته فيكتوريا فيديو من المناسبة السعيدة.

بعد مرور ايام قليلة على احتفاله بعيد ميلاده الـ 45، رصدت عدسات الباباراتزي لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام خلال تجوله في شوارع بريطانيا، وظهرت عليه علامات الكبر من ناحية التجاعيد في وجهه، اضافة الى خسارته الكثير من شعره، وذلك بعد مرور سنتين فقط على خضوعه لعملية رزع شعر.

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