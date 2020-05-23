ياسمين عبد العزيز نسخة طبق الأصل عن والدتها في صباها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة لوالدة الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​، ظهرت فيها وهي شابة، إذ تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، مشيرين إلى الشبه الواضح بين ياسمين ووالدتها.

يشار إلى أن عبد العزيز يعرض لها خلال الموسم الرمضاني الحالي مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.

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