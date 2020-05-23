ميرنا وليد - بيروت - تم الإعلان يوم أمس عن فوز فنانين في مجال السينما والرقص والموسيقى والمسرح والفنون المرئية بجوائز ​هيرب ألبرت​ السنوية والتي توزعها كل سنة مؤسسة هيرب ألبرت.

وصرحت المؤسسة إن الفائزين بالجائزة السنوية السادسة والعشرين هم كارين شيرمان في مجال الرقص وسكاي هوبينكا في مجال الافلام والفيديو وكريستيان سكوت عن الموسيقى وفيل سلطانوف في المسرح وفيريلي بايز في الفنون المرئية.

والفائزون سيحصلون على منحة قدرها 75 ألف دولار .

هيرب ألبرت هو عازف البوق الأميركي الحائز على جائزة غرامي، يبلغ من العمر 85 عاماً، ويشتهر بأنه قائد فرقة هيرب ألبرت وتيخوانا النحاسية

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كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة هيرب ألبرت تعلن عن الفائزين في السينما والرقص والموسيقى والمسرح والفنون المرئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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