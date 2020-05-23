ليليان نمري:"قلة الوعي بتخوّف"

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة اللبنانية ​ليليان نمري​ عن استنكارها لاستهتار الناس بوباء كورونا، خلال هذه الأيام.

فكتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"مرحبا يا اوادم...اضطريت اطلع اليوم من البيت ، ما شفت حدا حاطط كمامة كأنوا لا في كورونا ولا من يحزنون ، وبيقَربوا عادي بدن يسّلموا ويبَوسوا ، حلوة المحبة بس قلة الوَعي بتخوِف ، ما فينا نمنَع حدا يطلَع من بيتو ، كلنا منضطّر نجيب غراض وإدوية وفي ناس بيروحوا عالشغل ليأمنوا للقمة الخبز ، بس كل ما اطلع من البيت بحجُر حالي ١٤ يوم ، اكيد كتار ما قادرين يحجُروا حالهم ، بس عالقليله ينتبهوا ، بعرف زهقنا وقرقنا وتعبنا ورح ننفجر ، بس ان استَلشقنا ما رح نستفيد بالعكس رح نعَرض حياتنا وحياة الآخرين للخطر ، الله يحميكم و انتبهوا عا حالكم".

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