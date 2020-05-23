كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر نهال عنبر عن مسلسل "سوق الحرير": "سعيدة بالمشاركة فيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت الفنانة نهال عنبر، عن سعادتها بالمشاركة في عمل ينتمي إلى أعمال البيئة الشامية يتطرّق إلى التاريخ المعاصر لسوريا، وتثني على حسن الاستقبال والضيافة التي لقيَتها.

وأشادت نهال، بأجواء التصوير والتعامل مع فريقٍ محترف على حدّ قولها، آملة أن يجد العمل استحسان الجمهور في رمضان.

وعن شخصيتها التي تجسدها خلال أحداث المسلسل:"قدم شخصية سيدة انتقلت مع عائلتها إلى دمشق قبل اندلاع الثورة على الفرنسيين، لذا نراها تحمل خوفًا شديدًا على أولادها في الغربة وقلقًا كبيرًا عليهم، إضافةً إلى الصعوبة التي تواجهها في التأقلم مع البلد الجديد وظروف الغربة".

وتابعت:""ستجد عائلتي من يساندها في الحارة، كما أن عمران بسام كوسا سيقف إلى جانب زوجي ويدعمه في عمله".

ويبدأ غدًا عرض مسلسل "سوق الحرير" على شاشة قناة "أم بي سي مصر" في تمام الساعة 7 مسًاء، وتدور أحداث المسلسل في أحياء دمشق العتيقة خلال 50 القرن الماضي، ويشارك في بطولته سلوم حداد ويوسف وبسام كوسا وأسعد فضة وفادي صبيح.