بعد توقف التصوير.. استكمال الجزء الثاني من "أفاتار" بنيوزيلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المنتج جون لانداو، الجمعة، أن الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي الناجح أفاتار لجيمس كاميرون سيبدأ إنتاجه الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ وقفه في نطاق الجهود العالمية لاحتواء فيروس كورونا.

وتوقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في مختلف أنحاء العالم في منتصف مارس آذار لكنه يعود ببطء في بعض الدول، ومن بينها نيوزيلندا التي ستشهد تصوير تتمة أفاتار.

وأقرت السلطات في نيوزيلندا حيث تباطأ فيروس كورونا بشدة بعد أن طبقت الحكومة عزلاً عاماً صارماً ضمانات وتدابير صحية لاستئناف الإنتاج.

وبدأ عرض أفاتار عام 2009 وظل الفيلم الأكثر دخلاً على الإطلاق حتى يوليو/تموز عام 2019 عندما تفوق عليه فيلم "المنتقون: نهاية اللعبة".