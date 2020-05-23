ثروة الملكة إليزابيث تتراجع في 2020.. فكم أصبحت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن صافي ثروة الملكة إليزابيث الثانية في عام 2020 تقدر بـ 350 مليون جنيه إسترليني أي بما يعادل 427 مليون دولار، بحسب قائمة Sunday Times Rich.

وجاءت الملكة إليزابيث البالغة من العمر 94 عاما، في المرتبة الـ 372 في القائمة، وقد انخفضت ثروتها بمقدار 20 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار) منذ العام الماضي.

وكانت المعلومات قد ذكرت أنه في عام 2019 قُدّر صافي الثروة للملكة بـ 370 مليون جنيه استرليني (نحو 452 مليون دولار). وفي حين تأثرت الثروة الشخصية للعديد من البريطانيين بسبب أزمة فيروس كورونا، ويبدو أن صافي قيمة ثروة الملكة تضرر بسبب تكاليف الصيانة.

في المقابل أوضحت صحيفة "تايمز"، بأن سبب تراجع صافي قيمة ثروة الملكة يرجع بشكل رئيس إلى الأموال التي أنفقت للحفاظ على محفظتها العقارية، بما في ذلك إصلاحات واسعة النطاق لقصر باكنغهام.

وأقيمت إصلاحات وتجديدات طفيفة لقصر باكنغهام في العام الماضي بلغت تكلفتها 14.1 مليون جنيه إسترليني (17.2 مليون دولار)، وأنفقت الملكة 5.5 مليون جنيه إسترليني (6.7 مليون دولار) على صيانة بعض ممتلكاتها الأخرى.

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كما كشفت صحيفة "صنداي تايمز"، أن دخل الملكة اليومي يأتي من المنحة السيادية السنوية، والتي كانت 82.2 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) في أحدث الحسابات.

وتحصل الملكة على بعض الدخل الخاص من فتح كل من قصر ساندرينغهام في إنجلترا وقلعة بالمورال في اسكتلندا أمام الزوار عادة، غير أن هذه المباني الملكية تخضع الآن للإغلاق وسط أزمة فيروس كورونا، وستفقد الملكة بعض الدخل حيث لا يستطيع الزائرون الدفع مقابل الدخول، ولكنه سيظل مغلقا هذا العام.

يذكر أن كلا من الأمير وليام والأمير هاري يحتلان المركز العاشر في قائمة أغنى الأشخاص في المملكة المتحدة جنبا إلى جنب مع هيو جروسفينور، دوق وستمنستر السابع، الذي تقدر ثروته لعام 2020 بنحو 10.3 مليار جنيه استرليني (12.5 مليار دولار).