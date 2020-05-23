صبا مبارك تكشف حالتها الاجتماعية وتصرح: أنا أكثر شخص أنحجر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلّت الفنانة الأردنية صبا مبارك من خلال صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام مستخدمة خاصية البث المباشر لكي تتحدث مع جمهورها.

وتحدثت مبارك عن المسلسل الذي شاركت من خلاله في السباق الرمضاني وهو "حارس الجبل" مبينة بأنها بذلت جهدا كبيرا فيه، وعانت كثيرا من ركوب الخيل وكشفت عن إصابتها حيث قالت: "هلكت ركوب خيل وهلكت رماية ومبارزة وأصيبت قدمي"، وأعربت مبارك عن سعادتها بهذا العمل رغم كل المتاعب والمصاعب بحسب وصفها.

و"حارس الجبل" عمل درامي بدوي من تأليف حازم فضة و إخراج سائد بشير الهواري، تجسد فيه مُبارك شخصية "رمال بنت الشيخ خلاف"، وتدور الأحداث في عام سُمي بعام الموت، شهدت فيه المنطقة جوعا، وأمراضا وجفافا، أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء.

فيروس كورونا والحجر الصحي

وتحدثت مبارك عن تجربتها مع الحجر الصحي المُتبع في معظم دول العالم حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد قائلة: "أنا أكتر حدا انحجر بالعالم"، موضحة بأنها قضت فترة الحجر في دولتين وعلى ثلاث مراحل حيث كانت موجودة في دولة الإمارات ومنذ زهاء عشرة أيام عادت إلى الأردن وهي حاليا تقضي فترة الحجر الصحي بمفردها في الفندق بمدينة عمان، كاشفة أنها سعيدة جدا لأنها عادت إلى موطنها، مبينة بأنها تقضي وقتها في قراءة النصوص الدرامية والروايات والكتب بالإضافة إلى أنها تمشي كثيرا داخل غرفتها لأنها خائفة من زيادة وزنها.

وأضافت بأنها تشاهد الكثير من الأفلام، كما أنها عانت كثيرا من الملل؛ لأنها تعيش تحت وطأة الحجر منذ ما يقارب شهرا ونصف الشهر. ولفتت إلى أنها لا تُعارض ذلك أبدا طالما أن الحجر الصحي يصب في مصلحة السلامة العامة وسلامة الدول العربية التي انتقلت منها وإليها، مؤكدة بأنها تلتزم بكافة الإجراءات الصحية والاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد.

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تحضيرات جديدة

وصرحت مبارك أنها تستعد حاليا لعدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الجديدة، كاشفة أنه كان من المفترض أن يُعرض لها فيلمان جديدان ولكن أزمة فيروس كورونا المستجد أجلّت ذلك، وقالت بأن الفيلم الأول بعنوان "بنات عبد الرحمن" وهو من إنتاج شركتها هي وأخوتها، ومن إخراج زيد أبو حمدان، وبطولتها إلى جانب فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم باشا، أما الفيلم الثاني فهو بعنوان "أميرة" من تأليف وإخراج محمد دياب، إنتاج محمد حفظي ورولا ناصر وهاني أبو أسعد، مشيرة إلى أن الفيلمين سيتم عرضهما بعد وقت قريب عند انحلال أزمة فيروس كورونا.

الجمهور يسأل

وأجابت مبارك عن عدد من أسئلة المتابعين؛ إذ سألها أحد المتابعين عن المسلسلات التي أعجبتها في رمضان 2020، فقالت مبارك بأنها أعجبت كثيرا بمسلسل الفتوة و "الاختيار" الذي وصفته بأنه رائع ومؤثر جدا، مضيفة بأنها شاهدت الحلقات الأولى من مسلسل "لعبة النسيان" ولكنها لم تستطع أن تستكمل متابعته على الرغم من جماله بسبب السفر والحجر الصحي، وقالت إن بطلة هذا العمل دينا الشربيني "أختها وحبيبتها وصديقة عمرها".

وأضافت بأنها تريد أن تشاهد مسلسل "خيانة عهد" بفارغ الصبر ولكن لم يكن لديها فرصة ولذلك ستشاهده بعد شهر رمضان المبارك؛ لأنها تحب تمثيل النجمة المصرية يسرا كثيرا.

وحول سؤالها عن أزيائها و"الاستايل" الخاص بها قالت مبارك بأنها تتبع "الاستايل" البسيط جدا ولكنها عادة ما تبذل جهدا في تنسيق أزيائها في المناسبات واللقاءات الصحفية والمهرجانات، موضحة بأن كلا من ياسمين عيسى وحبيب سلمان يعملان معها لظهورها بأحلى إطلالة، كما أوضحت مبارك بأنها أردنية الأصل ولكنها تتكلم عدة لهجات عربية منها اللهجة المصرية؛ لأنها تعمل وتمثل في مصر كثيرا، كذلك اللهجة السورية الشامية؛ لأنها عاشت في سوريا لمدة سبع سنوات وتمتلك منزلا في العاصمة دمشق متمنية أن تعمل قريبا في الدراما السورية، وقالت إنها أيضا تتحدث باللهجة اللبنانية والتونسية، وفي سؤالها عن حالتها الاجتماعية قالت بأنها حاليا غير متزوجة.