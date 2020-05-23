رشا شربتجي تعود عبر "حارة القبة".. وصفاء سلطان وفادي صبيح يعلقان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت المخرجة السورية "رشا شربتجي" عبر حسابها على موقع فيسبوك عن تحضيراتها لعمل جديد تحت عنوان "حارة القبة" للكاتب أسامة كوكش ومن إنتاج شركة "عاج" التي تعود لاستئناف نشاطها بعد انقطاع لسنوات.

ويضم العمل الذي تدير كفة إخراجه رشا شربتجي مجموعة كبيرة من النجوم السوريين منهم عباس النوري، وسلافة معمار، وفادي صبيح، وخالد القيش، في حين تجري المفاوضات مع نجوم آخرين بحسب ما أعلنت شربتجي في المنشور.

وسيكون "حارة القبة" العمل الأول الذي يجمع الفنان عباس النوري والمخرجة رشا شربتجي، كما أنه يشكل بوابة العودة للمخرجة رشا شربتجي إلى الدراما السورية بعد غياب دام ثلاث سنوات، حيث كان آخر إنجازها في الدراما السورية هو مسلسل "شوق" عام 2017 الذي كانت تدور أحداثه حول علاقة حب أثناء الحرب تنشأ بين اثنين على خلفية الحرب السورية، بالإضافة إلى أنه كان يتناول وضع النساء في الحروب وممارسات تنظيم داعش عليهن.

كما أن مسلسل "حارة القبة" هو التجربة الثانية لها في أعمال البيئة الشامية بعد مسلسل "أسعد الوراق" للكاتب هوزان عكو الذي أنتج في عام 2010 والذي كان يتناول قصة حب تجمع بين رجلٍ أمي فقير يتيم الأبوين يدعى أسعد الوراق في إحدى الحارات الدمشقية بين عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

ويعد هذا العمل هو التعاون الثالث الذي يجمع المخرجة السورية مع شركة الإنتاج "عاج" بعد مسلسل "أسعد الوراق" و"زمن العار" الذي حقق نجاحا باهرا منذ عرضه للمرة الأولى في عام 2009 وحتى الآن.

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وبهذه العودة مجددا إلى الدراما السورية كان لابد أن يكون هناك العديد من الفنانين السوريين الذين عبروا عن إعجابهم وتهنئتهم بهذه العودة بحسب ما رصد موقع فوشيا.

فقد وجهت الفنانة صفاء سلطان الشكر لعودتها لإنقاذ الدراما السورية حيث قالت: "الف مبروووك ياحبيبتي والله يوفقك تستحقي الاحترام والتقدير وشكرا لعودتك لتنقذي الدراما السورية، مكونات نجاح وعناصر العمل كاملة ومتل ما عودتينا التألق والإبداع عنوانك، مبروك علينا كلنا عودتك ياحبيبتي".

بينما علق الفنان فادي صبيح أحد المشاركين بالعمل أن التواجد مع مخرجة مثلها يعدّ تحديا كبيرا ومتعة يتشرف بها.

أما الفنان مالك محمد فقد هنأ بعودتها للدراما السورية، متمنيا لها تحقيق النجاحات في العمل.

يشار إلى أن أخر أعمال رشا شربتجي الإخراجية كانت هذا العام ضمن مسلسل "مافي" بجزئه الثاني للكاتبة كلوديا مرشليان، بالإضافة لإخراجها العام الفائت مسلسل "بروفا" للكاتبة يم مشهدي.