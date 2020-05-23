ستيفاني عطالله تأسر قلوب مشاهدي "بالقلب"

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"الخليج 365" من بيروت: قرّرت أن تحوّل وجعها إلى فرصة، فبعدما إكتشفت خيانة خطيبها روجيه مع صديقتها رينيه وتمّ طردها من عملها بسبب ردّة فعلها تجاههما، تابع مشاهدو مسلسل "بالقلب" على شاشة الـ LBCI مشهد خضوع لارا لتجربة أداء للعمل كمغنية.

ونجحت الممثلة ستيفاني عطالله، صاحبة شخصية لارا في مسلسل "بالقلب"، أن تأسر قلوب المشاهدين بأدائها أغنية Killing Me Softly بإحساسٍ كبير، ترافق مع مشاهد تلخّص معاناتها في الحلقات السابقة.

وأثنى روّاد الإنترنت على جمال صوت ستيفاني عطالله، فاعتبروها متعدّدة المواهب.



