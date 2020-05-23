أحمد العوضي ينشر مشاهد حقيقية لإعدام هشام عشماوي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: تناولت الحلقة الـ29 من مسلسل "لاختيار" تفاصيل القبض على هشام عشماوي ولحظة نطق الحكم عليه ورد فعله.

وبث المسلسل مشاهد حقيقية من محاكمة عشماوي، وهو ضابط صاعقة سابق، كوّن بعد فصله من الجيش المصري جماعة أطلق عليها "المرابطون" ترتبط بتنظيم القاعدة.

وآخر ما نطق به هشام قبل إعدامه حينما سأله الضابط الذي تلا الحكم: "عايز تقول حاجة يا هشام"، ليرد قائلا: "مبقاش ينفع خلاص".

وكانت مصلحة السجون المصرية قد نفذت حكم الإعدام بحق هشام عشماوي المدان في تنفيذ هجمات ضد القوات المصرية، أبرزها "كمين الفرافرة"، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، فبراير الماضي.

وأعيد عشماوي إلى مصر بعدما اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، في درنة شرقي ليبيا.

ونشر الفنان أحمد العوضي، الذي لعب دور القيادي الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، فيديوهات للحظة إعدام عشماوي وعلق علي الصورة بكتابة: "حقكم جه"، وذلك في إشارة إلي أن إعدام عشماوي شفي غليل الملايين ممن حزنوا جراء عملياته الإرهابية منذ إنضمامه لعالم التكفيريين.

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وظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف في دور الضابط الذي بستجوب الإرهابي هشام عشماوي الذي لعب دوره الفنان أحمد العوضي.







