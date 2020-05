ريتشي يستغل الحجر الصحي ويعود بأغنيتين منفردتين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: إستغل الفنان اللبناني الأسترالي ريتشي فترة الحجر الصحي بتحضير مفاجأة لمحبيه من خلال إصدار أغنيتين منفرِدتَين بعنوان "الجانب الآخر" و "8 أشهر" أنتجهما في منزله بملبورن.

وعلى عكس موسيقى الإلكترو - بوب المعاصرة من إصداراته السابقة مثل أنا لُبنانيٌّ عام 2009، يقوم Richii بإنشاء موسيقى جديدة تُمَثِل طاقة المرحلة الحاضرة 2020 التي نحن بأشَّد الحاجة إليها !

للخروج من الرثاء في ألبومه "Lost in a EP" الذي صدر العام الماضي، فإن "The Other Side" عبارة عن مزيج رقص يجلب جو من الإحتفال إلى غُرَف المُستَمعين للحصول على بعض من الراحة في هذا الوقت العصيب.

يوضح ريتشي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به عن معنى هذه الأغنية قائلاً "في هذه الحالة الكئيبة، من المهم أن نحاول أن نكون إيجابيين وأن ننظر إلى هذه المرحلة كفرصة للتعرف على أنفسنا، ونقدر بركاتنا ونحب بعضنا البعض. هذا أساس رسالة هذه الأغنية".

الأغنية الثانية "8 أشهر" مستوحاة من زمن الثمانينات، وتعتبر كموجة جديدة تجذب أوتار القلب. يصف Richii هذه الأغنية بأنها من الطراز العصري كأغنية "Time After Time" لِسندي لوبر لعام 1983.

في عام 2020، في أغنية "8 أشهر"، يتوق ريتشي للتواصل البشري. "سأكون ممتنا، أنا لك إلى الأبد".

تشهد هذه الأغنيات الجديدة استعراضاً للعصر الجديد وتأثيرات الديسكو من الثمانينيات، وهو اتجاه حديث شاع من قبل فنانين مثل The Weeknd و Dua Lipa.

يتوفر كل من "The Other Side" و "8 Months" للنجم Richii على جميع منصات البث الرئيسية بما في ذلك: Anghami و Apple Music و Spotify و Deezer و Amazon Music و Youtube.