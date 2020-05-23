فيروس كورونا: نجوم غناء بريطانيون يقفون على عتبات منازلهم للمشاركة بمشروع جديد

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BBC تحدث كل من النجوم عن الأمور والأشياء التي ساعدته أثناء الحجر

وقف عدد من نجوم موسيقى البوب على عتبات منازلهم، محافظين على قواعد التباعد الاجتماعي، في حين كانت عدسة كاميرات بي بي سي تصورهم وهم يتحدثون عما يقومون به لتجاوز صعوبات الحجر في المنزل، ومن بين هؤلاء النجوم البريطانيين كل من راغ إن بون مان، ورواتشفورد، والمغنية جوي كرووكس.

نجمة فرقة سبايس غيلز، مياني سي، وقفت أمام العدسة وهي تحمل كومبيوترا محمولا وتضع سماعات على أذنيها وتقول "هذه هي نافذتي إلى العالم" أثناء الحجر.

أما مغني الراب، راكستار، فحمل صورة وضعها بإطار وهي لعمه وابن عمه اللذان توفيا بعد أن التقطا فيروس كورونا المستجد. وقال لبي بي سي: "خسارتهما فاجعة كبيرة حلت على عائلتي. أريد أن أحافظ على ذكراهما وعلى روحيهما في كل ما أفعله لأمضي قدما".

وقال معظم الفنانين إنهم سيتابعون صنع موسيقاهم أثناء الإغلاق العام، في حين قال آخرون إن الوضع الحالي شكل مصدر إلهام لهم لتنفيذ أفكار جديدة.

وقالت مغنية السول، راي بلك، إنها اكتشفت موهبة دفينة تتعلق بفن الأظافر. "نظرا لأني لم أكن قادرة على الذهاب إلى محل العناية بالأظافر... قلت لنفسي من المذهل أن أكون قادرة على صناعة كل التصاميم الرائعة للأظافر (الصناعية) في المنزل. من الظريف جدا اكتشاف أشياء جديدة".

BBC عدد من النجوم الذين شاركوا في المشروع

أما جورجيا، فسحبت مجموعة طبول تعود للثمانينيات إلى عتبة منزلها، وتقول لبي بي سي: "بدأنا مشروعا اسمه (غروفز إن ديفرنت رومز) Grooves in Different Rooms وآمل أن أبثه على صفحتي على إنستغرام قريبا".

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وأضافت: "سيكون عملا يجمع عشرين عازفا على الطبول، موجودين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وبعضهم في أوروبا، وسنقوم ببث مباشر".

BBC

BBC

كما تحدثت جوي ركووكز، الفائزة بمسابقة بي بي سي ساوند لفنان عام 2020، عن أهمية المحافظة على سلامتنا العقلية أثناء الحجر الصحي: "ساعدني قطي كثيرا للمحافظة على صحتي العقلية أثناء هذه الفترة".

وكانت آخر أغنية لجوي، واسمها (Anyone But Me)، قد عالجت صراعها الطويل مع القلق المرضي والشك بقدراتها.

وقالت عن قطها: "جعلني أشعر بالسعادة، وكلما أمضي وقتي معه لا أفكر بأي شيء آخر وهذا أمر يجلب الهناء".

كما شارك فنانون آخرون بهذا المشروع ومنهم توم ووكر، وبيفرلي نايت، وسيلينا شارما.

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