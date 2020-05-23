شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الحلقة 30 من"لما كنا صغيرين"..إعدام ريهام حجاج والإفراج عن نبيل عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الحلقة 29 من مسلسل "لما كنا صغيرين" باعتراف "دنيا" ريهام حجاج، بتخلصها من "حسن" نبيل عيسى، وسجنه بتهمة قتل "نهى" نسرين أمين، وذلك لأنه تسبب فى إصابتها بالعقم، لعدم رغبته فى أن تنجب من زوجها "يحيى" محمود حجازى، وخطط لذلك بعد أن عزمها على الغداء ووضع شيئًا فى الأكل تسبب لها فى مغص شديد وأحضر "سيدة" بمعرفته ادعى أنها طبيبة أعطتها "حقن" تمنع الحمل.

كما اعترفت أنها من أبلغت عن زوجها "يحيى" محمود حجازى بحيازته للمخدرات، بسبب خيانته لها مع "نهى" نسرين أمين، وأبلغت عنه لتؤكد التهمة على "حسن" نبيل عيسى باعترافات "يحيى"، بالإضافة إلى أنها تخلصت من "وائل" كريم قاسم، لأنه عرف كل شىء عن جرائمها، عندما جلس فى المطبخ ورأى طقم السكاكين وهو نفس نوع "السكين" الذى قتلت به "نهى" نسرين أمين، فذهبت إلى بيته لتقتله .

أما عن الحلقة رقم 30 والأخيرة، فمن المتوقع إعدام "دنيا" ريهام حجاج، بعد اعترافها بكل الجرائم السابقة فى مشهد ينتظره متابعو المسلسل الذين صدموا فى "دنيا" وأنها السبب فى كل ماحدث على عكس ما ظهرت فى الحلقات الأول من العمل، فى المقابل الإفراج عن "حسن" نبيل عيسى المحبوس على ذمة قضية مقتل "نهى" نسرين أمين والتى قتلتها "دنيا".