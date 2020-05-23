شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسلسل النهاية يفك ألغازه في حوار خاص - 7×7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج 7×7، تستضيف الإعلامية نشوي الشريف، الكاتب عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل النهاية، في حوار يفك خلاله ألغاز المسلسل الذي أثار حالة كبيرة من الجدل خلال عرضه في الموسم الرمضاني، وحقق نجاحا كبيرا.

كما يفتح البرنامج عدد من الملفات الهامة مع الكاتب عمرو سمير عاطف، مثل اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولة تمرير أفكار مناهضة للدولة من خلال المسلسل، وغيرها من الاتهامات.

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ويعتبر برنامج 7×7، من تقديم نشوي الشريف، وإعداد محمود العمري وأحمد عرفة، ورئيس تحرير تنفيذي حسن مجدى، وإخراج شادي أبو الحسن.