شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ب100 وش الحلقة29 .. رعب فى عصابة عمر و سكر بعد القبض على نجلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل ب100 وش بتنفيذ عملية النصب على "باسم الأمير" لؤى عمران، حيث ذهب سباعى "شريف الدسوقى" و رضوى "زينب غريب" إلى محل كوافير "سكر" نيللى كريم من أجل تغيير ماجى "علا رشدى" شكلهم لمقابله باسم الأمير.

وفى المشهد الثانى يعثرأحد ضحايا النصب في عملية مكتب الزواج المزيف، على نجلاء "دنيا ماهر" داخل إحدى المحلات التجارية، ويطلب الشرطة للتحقيق ومن ثم ذهابهم إلى قسم ، وبعد القبض على نجلاء يبث الرعب فى نفوس أفراد العصابة وتتصل رضوى بباسم الامير لتأجيل موعد بيع الارض.

وتتجمع العصابة التجمع داخل شقة حماده "إسلام إبراهيم" حتى لا تتمكن الشرطة من مراقبتهم، واستطاع حماده اختراق هاتف نجلاء للاستماع إلى التحقيق، حتى قرر المحقق احتجاز نجلاء و المجنى عليه و عرضهم على النيابة.

Advertisements

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث،