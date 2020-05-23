شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "ونحب تانى ليه" قبل عرض الحلقة الأخيرة: اتمنى محدش يزعل من النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن سعادته بحالة الجدال والنقاش التى أحدثها مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى قام بكتابته، مطالبا متابعو المسلسل بعدم الحزن من حلقة النهاية وتقبلها كما هى.

وكتب ياسين، عبر حسابه على فيسبوك: "آخر حلقه من ((ونحب تانى ليه)).. أنا سعدت جدا بالحالة الجميلة اللى عشتها معاكم خلال فترة عرض المسلسل.. وفرحت أكتر بحالة النقاش والجدال حوالين فكرة هى غاليه المفروض تعمل ايه.. عبد الله ولا مراد.. واتبسطت إن قدرت أحقق حالة تشويق فى مسلسل رومانسى اجتماعى، يمكن فى مسلسلات ساسبنس معروف نهايتها من أول اسبوع".

وأضاف ياسين: "اتسبطت انى قدرت اطرح عليكم تساؤلات حول وضع المرأة المطلقة فى مجتمعنا، وايه اللى لازم تعمله وإزاى يفترض أن ينظر لها المجتمع، اتبسطت إنى شاورت على فكرة الحب وأهميته فى حياتنا سواء مع شخص جديد أو من خلال فتح صفحة جديدة والتسامح مع شخص أخطأ فى حقنا، إفشاء الحب عموما بين الأخوات وبين الأصدقاء، التسامح مع الآخر، إعادة النظر فى أفكارنا وفى تابوهاتنا".

وتابع ياسين: "يعنى المهم.. أيا كان النهاية، أتمنى محدش يزعل منها وتقبلوها زى ما هى، لأن هتبقى دى رؤيتى أنا وفريق عمل المسلسل كله، ونلتقى بعد نهاية الحلقة اللى هتشهد أحداث كتير.. شكرا لحسن متابعتكم وكل سنه وانتوا طيبين".





مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناتى CBC و CBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

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المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.