شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل توافق على الزواج من محمد الشقنقيرى فى الحلقة 29 من "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل "ليالينا 80" للنجم إياد نصار وغادة عادل الذى يعرض على قناة الـ cbc، يومياً طوال أيام شهر رمضان بزواج غادة عادل "مريم" من محمد الشقنقيرى "مدحت"، بعد ما عرض عليها الزواج والسفر خارج مصر لكى تبتعد عن حياتها القديمة ووافقت "مريم" غادة عادل على طلبه غم حبها لطليقها "هشام" إياد نصار.

وتتوالى الأحداث بوفاة زوجة "هشام" إياد نصار القديمة، وندمه على ما حدث لها بسببه، كما شهدت الحلقة بانكسار "مرتضى" محمد على رزق بعد مرض ابنه الذى رزق به وتمناه وكان السبب الرئيسي فى زواجه للمرة الثانية وخيانته لـ "زينب" زوجته الأولى سارة التونسى.

ولم يسافر "هشام" إياد نصار خارج البلاد واتفق مع ضابط لكى ينتقم من صديقه الذى أبلغ عنه، ويتابع سفر ابنته إلى الخارج للعلاج بعد اصابتها بالعمى فى الحلقات الأولى من المسلسل.

بيينما يحدث شجار بين جلال - خالد الصاوي، وزوج ابنة رقية - صابرين بسبب عملها في محل الحلويات الذي يمتلكه جلال، وتنتهي الحلقة بإبلاغ مريم – غادة عادل ابنتها جميلة – رنا رئيس، بأمر زواجها من مدحت.

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بينما يندم مرتضى – محمد على رزق، بسبب مافعله مع زوجته الأولى سارة التونسى – زينب، واهمال بناته، وفي سياق اخر تذهب رقية - صابرين لمحاولة الصلح بين ابنتها وزوجها لتفاجىء بشجار كبير بينهما ويطلقها لتعود معها إلى منزلها .

يذكر أن مسلسل "ليالينا 80" بطولة كلًا من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج تامر مرسي.

وتدور أحداث "ليالينا 80"، في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.