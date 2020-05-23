شكرا لقرائتكم خبر عن لوك "أوباميانج" بوابة احتراف الفنان سليمان عيد فى أرسنال الإنجليزى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل الفنان سليمان عيد، ظهور النجم الجابوى بيير إميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال الإنجليزى، بـ"لوك" جديد، أظهر إلى حد كبير وجود تشابه بينهما بسبب "الصلعة"، ليعلن بعدها عيد انضمامه لصفوف أرسنال ويطالب بتهنئة جمهوره.





ونشر عيد، عبر حسابه على انستجرام، صور أوباميانج خلال تدريبات الجانرز، صحبها بتعليق: "باركولى أنا مضيت لأرسنال".





وكان نجوم فريق أرسنال الإنجليزى، عادوا أمس الجمعة، لخوض التدريبات فى مجموعات صغيرة، للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى تسبب فى إيقاف منافسات الدورى الإنجليزى، منذ منتصف شهر مارس الماضى، وقاد الإسبانى ميكيل أرتيتا، التدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا، الذى أصيب به فى وقت سابق، كما ظهر النجم الجابونى بيير أوباميانج، فى تدريبات الجانرز، بشعر رأس كثيف بعد بقائه طويلا فى الحجر المنزلى.





كما شارك النجم الألمانى مسعود أوزيل فى تدريبات الفريق اللندنى، بالإضافة إلى الهداف الفرنسى ألكسندر لاكازيت، وباقى نجوم الفريق.

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وظهر الفنان سليمان عيد، كضيف شرف، خلال أحداث مسلسلى "عمر ودياب" و"الفتوة"، حيث ظهر فى المسلسل الأول خلال الأحداث الذى لعب فيها دور صديق خال (على ربيع)، ولعب شخصية موظف فى شركة بترول يمنح الفرصة لكل من عمر ودياب للعمل معه فى الشركة بعدما فقدا عملهما مؤخراً.

كما شهد مسلسل "الفتوة" الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ظهوره فى نهاية الحلقة أيضاً، وذلك بعدما لعب شخصية أحد الأشخاص الذين يمروا أمام موكب الفتوة صابر (أحمد خليل) وهو يقف أمام ياسر جلال (حسن الجبالى)، ويطالب الأخير بضرورة التدخل كونه ابن فتوة الغلابة (أحمد الجبالى) الذى طالما وقف مع المحتاجين والغلابة فى وجه الظلم ممثلاً فى الفتوة صابر حيث قال موجهاً كلامه للفتوة: "مش بنحبك".